أسطورة مانشستر يونايتد لزوجة دي ماريا: عليه التعلم من أجويرو

فترة للنسيان للجناح الأرجنتيني مع الشياطين الحمر

خرجت جورجيلينا كاردوسو زوجة الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لمهاجمة الحياة في إنجلترا وفترته في مانشستر يونايتد، ولكن ماذا عن رأي نجوم النادي في لاعب باريس سان جيرمان الحالي؟

وكان دي ماريا قد انضم إلى مانشستر عام 2014 في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، وقد تلقى انتقادات كثيرة من جمهور الملكي لرحيله بهذه الطريقة عن سانتياجو برنابيو.

الأمور لم تسر على ما يرام للنجم الأرجنتيني مع الشياطين الحمر، ليغادر بعد موسم واحد فقط لباريس، ويهاجم النادي الإنجليزي في كل مناسبة تتاح له.

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زوجته انضمت له حيث قالت عن تجربته في إنجلترا:"لم يعجبني أي شيء هناك، كان الناس جميعهم نحيفون وأنيقون وغريبون. أنت تمشي ولا تعرف ما إذا كانوا سيقتلونك أم لا. الطعام مثير للاشمئزاز أيضًا".

وهو ما أثار غضب جاري نيفيل أسطورة يونايتد ليقول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس:"كل ما يمكنني قوله أننا كثيراً ما نسمع هذه الأقاويل من لاعب يقدم مستويات كارثية مثلما فعل دي ماريا مع مانشستر".

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وأضاف:"كان سيئاً، توقعت الكثير منه وتحمست لقدومه للنادي كلاعب على أعلى مستوى، ولكنه لم يلعب باهتمام ولا مرة مع الفريق".

وتابع:"من سوء الحظ أن زوجته عانت من تجربة سيئة، لكن عليهما النظر للثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وبابلو زاباليتا في مانشستر سيتي، حيث قدما مستويات مبهرة في نفس المدينة".

يذكر أن دي ماريا لعب 32 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 12 قبل الرحيل بعد موسم واحد لصفوف باريس.