أسطورة مانشستر يونايتد: بهذا الدفاع نستحق عقاب إشبيلية

أكد ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّ الفريق يستحق الخروج من الدوري الأوروبي على يد إشبيلية بسبب الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص.

إشبيلية انتصر 2-1 على مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتواجد الفريق الإسباني للمرة السادسة في النهائي كأكثر فريق تحقيقًا لهذا الإنجاز.

وخرج مانشستر يونايتد دون أي بطولة للموسم الثالث على التوالي في أسوأ سجل للفريق منذ أكثر من 30 عامًا.

وقال فيردناند عقب المباراة: "حينما لا تستغل الفرص المتاحة تُعاقب، حينما لا تدافع جيدًا تُعاقب. لا نحتاج لتحليل مفصل لما حدث الليلة".

You don’t take ya chances you get punished. You don’t defend well you get punished. No need for insight tonight!