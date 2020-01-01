الدوري الأوروبي

أسطورة مانشستر يونايتد: بهذا الدفاع نستحق عقاب إشبيلية

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Paul Pogba Harry Maguire Manchester United
Getty Images
أسطورة مانشستر يونايتد غاضب من الخروج من الدوري الأوروبي

 

أكد ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّ الفريق يستحق الخروج من الدوري الأوروبي على يد إشبيلية بسبب الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص.

إشبيلية انتصر 2-1 على مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتواجد الفريق الإسباني للمرة السادسة في النهائي كأكثر فريق تحقيقًا لهذا الإنجاز.

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    وخرج مانشستر يونايتد دون أي بطولة للموسم الثالث على التوالي في أسوأ سجل للفريق منذ أكثر من 30 عامًا.

    وقال فيردناند عقب المباراة: "حينما لا تستغل الفرص المتاحة تُعاقب، حينما لا تدافع جيدًا تُعاقب. لا نحتاج لتحليل مفصل لما حدث الليلة".

    واتفق الأسطورة الإنجليزية، جاري لينكر، مع رأي فيردناند بقوله: "حينما تهدر كل هذه الفرص لابد وأن تدفع الثمن. عقاب شديد من إشبيلية".

    ولم ينجح مانشستر يونايتد في الفوز على إشبيلية في آخر 3 مواجهات، إذ تسبب الفريق الأندلسي في خروجهم من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 بعد الفوز في "أولد ترافورد" 2-1.

    جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد حقق لقب الدوري الأوروبي في 2017 وكان ذلك آخر ألقابه حتى الآن.

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