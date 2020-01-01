أسطورة مانشستر يونايتد: بهذا الدفاع نستحق عقاب إشبيلية

أسطورة مانشستر يونايتد غاضب من الخروج من الدوري الأوروبي

أكد ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّ الفريق يستحق الخروج من الدوري الأوروبي على يد إشبيلية بسبب الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص.

إشبيلية انتصر 2-1 على مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتواجد الفريق الإسباني للمرة السادسة في النهائي كأكثر فريق تحقيقًا لهذا الإنجاز.

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وخرج مانشستر يونايتد دون أي بطولة للموسم الثالث على التوالي في أسوأ سجل للفريق منذ أكثر من 30 عامًا.

وقال فيردناند عقب المباراة: "حينما لا تستغل الفرص المتاحة تُعاقب، حينما لا تدافع جيدًا تُعاقب. لا نحتاج لتحليل مفصل لما حدث الليلة".

You don’t take ya chances you get punished. You don’t defend well you get punished. No need for insight tonight! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 16, 2020

واتفق الأسطورة الإنجليزية، جاري لينكر، مع رأي فيردناند بقوله: "حينما تهدر كل هذه الفرص لابد وأن تدفع الثمن. عقاب شديد من إشبيلية".

When you miss your chances, you invariably pay the price. Sucker punch from @SevillaFC_ENG — Gary Lineker (@GaryLineker) August 16, 2020

ولم ينجح مانشستر يونايتد في الفوز على إشبيلية في آخر 3 مواجهات، إذ تسبب الفريق الأندلسي في خروجهم من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 بعد الفوز في "أولد ترافورد" 2-1.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد حقق لقب الدوري الأوروبي في 2017 وكان ذلك آخر ألقابه حتى الآن.