"سيقلل من فرص الكرة الذهبية وطريقتهم لن تناسبه" .. أسطورة ليفربول يحث آرنولد على رفض ريال مدريد!

أسطورة ليفربول ينصح آرنولد...

يرى جون بارنز، أسطورة نادي ليفربول، أن انتقال ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب الريدز الحالي، إلى ريال مدريد، سيقلل من فرص فوزه بالكرة الذهبية، وسيجعله مجرد ظهير أيمن.

وينتهي عقد آرنولد، مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وسط تكهنات بانضمام اللاعب، إلى ريال مدريد، في صفقة مجانية بنهاية الموسم.

وقال بارنز، عن الصفقة المحتملة في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "آرنولد، لديه فرصة أكبر للفوز بالكرة الذهبية وهو في ليفربول، إذا نظرت إلى ريال مدريد، ستجد الكثير من النجوم".

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وتابع: "إن ذهب آرنولد، إلى ريال مدريد، لن يكون مثل فينيسيوس، أو بيلينجهام، أو مبابي، سيكون مجرد ظهير أيمن، بالتأكيد سيكون لاعبًا مهمًا، ولكنني أعتقد أن طريقة الفريق لن تكون مناسبة للطريقة التي يريدها آرنولد".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أفادت في وقت سابق، أن ريال مدريد، بالفعل اتفق مع آرنولد، على كافة تفاصيل العقد الجديد، وتحاول إدارة الميرينجي، حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي الحالي، بدلًا من الانتظار حت الصيف المقبل.