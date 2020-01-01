أسطورة ليفربول: العشب السبب في سباعية أستون فيلا

تصريحات غريبة واعتذار من القناة الناقلة..

أثار أسطورة ليفربول والمحلل التلفازي الحالي جرايم سونيس الجدل في إنجلترا بسبب تصريحاته عن سقوط ليفربول أمام أستون فيلا بالسباعية، وهزيمة مانشستر يونايتد مع توتنهام بالسداسية.

مساء الأحد كان تاريخياً في البريميرليج بعد الهزيمتين الثقيلتين لعملاقي إنجلترا، مما أشعل ستوديوهات التحليل بردود الأفعال الغاضبة والساخرة من نجوم الفريقين السابقين.

وبداية أثار سونيس موجة من الغضب في تحليله لمباراة سبيرز أمام يونايتد بعد انتقاده للاعب الأول إريك لاميلا بعد تعرضه للضرب من أنتوني مارسيال، إذ وصف ردة فعله بالتقليدية و"اللاتينية".

المزيد من الفرق

شبكة "سكاي" التي يعمل معاها سونيس قدمت اعتذاراً عبر ديفيد جونز في نهاية البث عن تصريحات محللها، والتي لاقت انتقادات وسخرية من أسطورة سبيرز أوزفالدو أرديليس أيضاً عبر تويتر.

I take exception to the "Latin" comment of Graeme Souness about @ErikLamela Stereotyping all Latin football players in this way is grossly unfair. It would be the same as saying that this so called tackle represents the "british" way. Which is clearly doesn't. https://t.co/uu6rXhE67U — osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) October 4, 2020

تصريحات سونيس الجدلية استمرت بعد أن اتهم أستون فيلا بجعل عشب ملعب "فيلا بارك" طويلاً عن عمد أمام ليفربول، مما تسبب في خسارة فريقه السابق.

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وقال سونيس: "برأيي فيلا تركوا العشب طويلاً عن الطبيعي للتأثير على سرعة ليفربول، الفريقان يتأثران ولكن الفرق الكبرى تريد عشب قصير وملعب سريع، لم يكن كذلك اليوم".

ستوديو الأمس شهد أيضاً انهياراً للاعب مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا حزناً على هزيمة فريقه، ثم ظهر سعيداً واحتفل بسقوط ليفربول الكبير بعدها بساعات.