أسطورة بايرين ميونخ يفتح النار على نوير بسبب تصريحات وكيله

لوثر ماتيوس هاجم نوير بشدة بسبب تصرفاته

فيسبوك تويتر بلال محمد

فتح لوثر ماتيوس أسطورة، بايرن ميونخ النار على تصريحات مانويل نوير ووكيل أعماله، في وقت سابق، حول مستقبله مع الفريق البافاري.

وكان وكيل نوير خرج في وقت سابق، وألمح إلى أن موكله يريد الفوز بكأس الأمم الأوروبية القادمة ودوري أبطال أوروبا، ويفكر في الخروج إلى الدوري الإنجليزي.

وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "سلوك نوير غير مقبول، بصفته قائداً للفريق كان يجب عليه مناقشة الامر على انفراد مع الإدارة، أبواب الإدارة دائماً مفتوحة".

وواصل: "لقد قيل الكثير حول هذا الأمر وتفسر ضده، لقد بدأت الأمور بالانهيار، لقد فسر الكثيرون إنجازات نوير انها فقدت قدرتها الاستثنائية".

الجدير بالذكر أن بايرين ميونخ يبدأ الاستعداد للموسم الجديد، يوم 17 يوليو الجاري، أمام أرسنال الإنجليزي في مباراة ودية بالولايات المتحدة.