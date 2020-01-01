أسطورة بايرن ميونخ يقلل من ميسي وبرشلونة

لوثر ماتيوس نجم بايرن ميونخ السابق يرشح فريقه لتخطي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رشح لوثر ماتيوس نجم فريق بايرن ميونخ المعتزل فريقه لتخطي برشلونة في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام يوم الجمعة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن الفريق الكتالوني فقد الكثير من بريقه في السنوات الأخيرة.

وقال ماتيوس: "ميسي سيقابل خليفته كأفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي، هو ليس مجرد أفضل مهاجم في الوقت الحالي".

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وأضاف: "برشلونة اليوم ليس كما كان من قبل، هم لديهم ميسي بكل تأكيد، لاعب مثله قادر على تقديم لمحات عبقرية، لكن وحده لن يكون كافيًا أمام بايرن ميونخ".

وأكمل: "بكل تأكيد برشلونة يملك الجودة لتقديم أفضل ما لديه في المباراة، لكن سيكون على بايرن ميونخ أن يقوم بالكثير من الأخطاء حتى يخسروا أمامهم".

وكان برشلونة قد صعد إلى دور ربع النهائي بعد تخطي نابولي، بينما فاز بايرن ميونخ على تشيلسي ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تفوق على بايرن ميونخ في آخر مواجهة بينهما بدوري أبطال أوروبا بمجموع خمسة أهداف لثلاثة في نصف نهائي 2015.