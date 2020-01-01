أسطورة بايرن ميونخ: رفضت الانضمام لجلاكتيكوس ريال مدريد

سبب غريب لرفض بيتزارو ريال مدريد

كشف نجم بايرن ميونخ السابق، كلاوديو بيتزارو، عن السبب الذي دفعه لرفض الانضمام إلى ريال مدريد حينما حاول فلورنتينو بيريز التعاقد معه في 2001.

بيتزارو لعب في أكثر من مناسبة لصالح بايرن ميونخ وتنقل كثيرًا بينه وبين فيردير بريمن.

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وكان ريال مدريد وقتها في طريقة لبناء الجلاكتيكوس الأول لبيريز والذي جلب فيه زين الدين زيدان ورونالدو البرازيلي بجانب ديفيد بيكهام وغيرهم من الأساطير.

وقال بيتزارو في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كنت وقتها في بداية مسيرتي الكروية بعمر 22 أو 23 عامًا، وعقدي انتهى مع بيرمن وكان هناك اهتمامًا من عدد من الأندية على رأسها ريال مدريد".

وتابع: "فضلت وقتها الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ وشعرت أنّه القرار الصحيح وكنت مستمعًا للغاية مع الفريق البافاري".

صاحب الـ 41 عامًا كشف أنّه محاولات ريال مدريد لم تكن الأولى لفريق إسباني، بل حاول فريق ريال بيتيس التعاقد مع في 1999 إلا أنّ اللاعب فضّل وقتها الرحيل إلى بريمن.

وواصل: "الحقيقة أنّني سعيد بقرار المستمر بعدم الرحيل عن ألمانيا، لقد شعرت بالراحة والهدوء منذ بداية مسيرتي هنا ولم أود المغادرة مطلقًا".

واختتم: "كنت قلقًا من اللعب في إسبانيا ولا أتحدث اللغة الإسبانية بصورة جيدة، كما أنّ والدي ووكيل أعمال نصحوني كثيرًا باللقاء في ألمانيا وهذا ما فعلته".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد حاول أيضًا التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، ولكنّ اللعب استمر مع بطل البوندسليجا.