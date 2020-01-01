أسطورة الدوري الإنجليزي: صلاح سوف يرحل عن ليفربول مع ماني

هل نرى صلاح وماني في فريق آخر غير ليفربول؟

كشف أندي جراي، أسطورة الدوري الإنجليزي، أنّ محمد صلاح، لاعب ليفربول، لن يستمر رفقة بطل البريميرليج وقد يرحل في الموسم الجاري ويرافقه السنغالي ساديو ماني.

محمد صلاح فتح الباب لإمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري مؤكدًا أنّ كل شيء وارد الحدوث.

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وسجل محمد صلاح 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري ليفشل في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي في البطولة.

وقال جراي في تصريحات عبر beIN: "لقد قلت ذلك من قبل ولم أغير رأيي، محمد صلاح سوف يرحل عاجلًا أو آجلًا عن ليفربول، وربما يأخذ ماني معه".

وتابع: "لو قرر صلاح الرحيل عن الريدز في الصيف الجاري فربما يجد ليفربول نفسه في أزمة حقيقية ومعركة لضمان بقاء الفرعون المصري معه".

لاعب إيفرتون السابق أكد أنّ أي لاعب غير إنجليزي مثل ماني وصلاح لديه هاجس اللعب لريال مدريد أو برشلونة خلال مسيرته الكروية ولذلك من المتوقع الرحيل عن ليفربول بمجرد وجود عرض من فريقي الليجا.

واختتم: "لا أعتقد أنّ ليفربول قد يتحمل فقدان الثنائي في موسم واحد، كما أنّ الاحتفاظ بالثنائي لفترات طويلة ليس سهلًا أيضًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت محمد صلاح باللعب لريال مدريد خاصة وأنّه ذكر في أكثر من حوار أنّ زين الدين زيدان، مدرب الملكي، مثله الأعلى.