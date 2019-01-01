أسطورة البرازيل يحرض نيمار على باريس سان جيرمان

يطلب منه الرحيل في الميركاتو الشتوي

دعا أسطورة المنتخب البرازيلي ريفالدو، مواطنه نيمار جونيور لمغادرة باريس سان جيرمان في أسرع وأقرب فرصة، إذا كان يفكر في العودة للمنافسة على الجوائز الفردية العالمية المرموقة.

وأصر بطل العالم 2002، على أن بقاء صاحب الـ27 عامًا في "حديقة الأمراء" لن يساعده على التقدم إلى الأمام في مسيرته، وذلك لاعتقاده بأن طموح ومستوى مواطنه أعلى من الفريق الباريسي.

وقال نجم برشلونة السابق لشبكة سكاي سبورتس "أعرف قيمة وجودة نيمار، لكني أعتقد أنه يتعين عليه مغادرة باريس سان جيرمان في نافذة انتقالات القادمة بأي ثمن، صحيح باريس سان جيرمان نادٍ رائع، لكنه ليس بمستوى نيمار".

وتابع "أعتقد أنه وصل لمرحلة عالمية الآن، ونرى الجميع يتحدث فقط عن برشلونة وريال مدريد وبعض الأندية الكبرى الأخرى في إنجلترا وألمانيا، لذا عليه أن يذهب لنادٍ لديه تاريخ كبير في دروي أبطال أوروبا".

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

وختم حديثه في هذا الصدد "إذا فاز بدوري أبطال أوروبا، فسوف تكون مهمة أسهل بكثير في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".