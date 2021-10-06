"أسطورة الاتحاد طلب في عز تألقه الانتقال للهلال"

نجم الاتحاد طلب الانضمام إلى الاتحاد

كشف فهد عبد الواحد "فهودي"، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بتلقيه طلبًا من أحد نجوم نادي الاتحاد للانتقال إلى الزعيم.

نادي الهلال هو أكثر الأندية السعودية حصولًا على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 17 مرة، بفارق 8 بطولات عن النصر صاحب الـ9 بطولات.

وخلال تصريحات لبرنامج "حوار خاص" المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية: "الهلال معروف ومشهور بأنه كيان مؤسساتي وبطولات وفي نفس الوقت بيئة مناسبة، وكل اللاعبين يتمنون أن يطلبه الهلال بدون مبالغة".

فهودي أشار إلى أن أي لاعب في عز شهرته وهو في قمة تألقه، يتمنى الانتقال لنادي الهلال، والجميع يعلم ذلك جيدًا.

وكشف فهودي عن كواليس مثيرة للجدل، بطلب أحد أساطير نادي الاتحاد بالانتقال إلى نادي الهلال وهو في أوج عطائه، ولكن الصفقة لم تتم.

لاعب الهلال السابق قال: "هناك لاعب ونجم كبير ومشهور وأسطورة بنادي الاتحاد، جاء شخص وسيط له أقسم بالله قال لي اللاعب يريد اللعب لنادي الهلال ومجانًا وطلب مني التحدث مع إدارة الزعيم".

فيديو | نصراوي للاتحاد: لقبا آسيا 2004 و2005 من حق النصر

ورفض فهودي الكشف عن هوية اللاعب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث في عهد الأمير نواف بن فهد، ولكن الصفقة لم تتم.