أسطورة إنجلترا: أنا أفضل من فودين حتى وأنا مخمور!

أسطورة إنجلترا في 96 يشيط غضبًا بسبب مقارنته بـ فيل فودين

استنكر أسطورة المنتخب الإنجليزي، بول جاسكوين الملقب بـ"جازا" تشبيه بلاعب وسط إنجلترا الحالي فيل فودين، ضمن منافسات أمم أوروبا الجارية.

فمع بداية منافسات يورو، قام فيل فودين بتغيير قصة شعره والتي تشابهت مع ما قام بول جاسكوين في بطولة أمم أوروبا 1996، والتي قام فيها بتغيير لون شعره للأشقر بالإضافة إلى قصره الشديد.

ماذا قال بول جاسكوين عن فودين؟

شوهد اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا أمس في مدرجات ويمبيلي، مما دعى البعض لتذكر ما قاله صاحب الـ54 عامًا قبل بداية اليورو على مظهر فودين وقال: "أستطيع أن ألعب وعيني مغمضتين وحتى بعد شرب زجاجة من الخمر سأكون أفضل منه".

في عام 1996 أي قبل أربع سنوات من ولادة فودين، نجح جاسكوين في قيادة منتخب إنجلترا في البطولة ووصل بالفريق إلى دور نصف النهائي، وعندما بدت قصة شعر فودين مشابه له، بدأت المقارنة بين فودين والنجم السابق للفريق الإنجليزي.

كيف كان الرد من قِبل فودين؟

أكد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي على عدم وجود مخاوف بشأن المقارنات مع بول جاسكوين نجم إنجلترا في "يورو 1996" حيث قال: "احتفظت بنفس قصة الشعر لفترات طويلة واعتقدت أنني أريد تجربة شيء جديد، استيقظت في الصباح ووجدت الكثير من المقارنات مع جاسكوين والمغني إمينيم. إنه أمر خاص بي وحوله الناس إلى شيء آخر".

وأضاف: "إنه لاعب مذهل ويعرف الجميع ما يعنيه للبلاد وما فعله. لن يكون سيئا أن استحضر قليلا مما فعله جازا في الملعب".

ويذكر أن منتخب إنجلترا تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي أمم أوروبا بعد الفوز على منتخب الدنمارك في الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف، لتضرب موعد ناري مع إيطاليا، على ملعب ويمبيلي بالعاصمة لندن.

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