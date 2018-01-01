أسطورة أرسنال يوجه نصيحة غريبة للاعبي مانشستر يونايتد

يرى أن المدرب البرتغالي يمضي يامه الأخيرة كمدرب لمانشستر يونايتد هذا الموسم

هاجم مارتن كيون مدافع أرسنال السابق، جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، موجهاً نصيحة غريبة للاعبيه.

مانشستر يعيش حالة من التعثر في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد النتائج المحلية أو الأوروبية.

وقبل المواجهة المرتقبة غداً ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من البريميرليج، أبدى كيون رأيه في الأزمة الحالية للشياطين الحمر.

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وقال لاعب أرسنال السابق:"هذا أسوأ مستوى شاهدته لمانشستر يونايتد منذ 25 عاما".

وأضاف:"على اللاعبين عدم الاستماع لمدربهم الآن، لأن الظهور بهذا الشكل لا يعكس أي هوية للفريق".

هكذا تمنى @paulpogba عيد ميلاد سعيد لجيسي لينجارد! 🕺😅



(📹: IG/paulpogba) pic.twitter.com/qdzMp2FzeW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وبول بوجبا، ضمن الأسماء التي تعرضت لهجوم شديد بسبب هبوط المستوى هذا الموسم.

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وعلق كيون على ذلك:"يعانون في كل مباراة، ويجب على النادي تغيير المدرب الآن، لقد تحول من "الرجل الخاص" إلى الرجل الوحيد، وأعتقد أنه يمضي أيامه الأخيرة بالنادي".

ويحتل يونايتد المركز السادس قبل مواجهة ليفربول بـ26 نقطة، مقابل 44 لمانشستر سيتي صاحب الصدارة حتى الآن.،