نجم أرسنال السابق: وقت أوزيل انتهى وعليه الرحيل للصين

تشارلي نيكولاس لاعب أرسنال السابق يؤكد أن وقت أوزيل مع المدفعجية قد انتهى وأنه عليه الرحيل للصين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم تشارلي نيكولاس لاعب فريق أرسنال السابق الذي مثل المدفعجية لمدة خمس سنوات في الثمانينات نظيره الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكولاس لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن النجم الألماني لم يصبح مفيدًا للفريق.

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وقال نيكولاس: "أعتقد أن أرسنال عليه أن يتخلص من مسعود أوزيل، من يديرون النادي في الأساس هم منحوه هذا الراتب الكبير، الأمر يبدو سخيف بالإضافة لرحيل رامسي وويلشير".

وأضاف: "أتمنى لو يرحل رامسي حالًا لينال أرسنال بعض الأموال من انضمامه ليوفنتوس لدًا من رحيله بشكل مجاني في نهاية الموسم".

وأكمل: "أوزيل لا يتناسب مع طريقة لعب أوناي إيمري، لذلك أعتقد أن الفترة القادمة سيكون لدى وكيله الكثير من العمل للبحث عن مكان أخر له، وقته انتهى ربما يجب أن يرحل للصين".

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واختتم تصريحاته: "لا يوجد خلاف على الموهبة الرائعة التي يتمتع بها، كما أنه له شعبية كبيرة في غرفة الملابس، لكن إذا كان هناك أندية صينية مهتمة بأرناوفيتش لابد أن يكون بعضها مهتمًا بأوزيل".