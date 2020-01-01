أسباس: سيلتا فيجو استحق الفوز على برشلونة!

تفاصيل دقيقة للغاية..

كشف ياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو، أن الركلة الحرة التي حوّلها إلى شباك برشلونة هذا المساء كانت نتيجة دراسة وتحليل دقيق للركلات الحرة السابقة على مرمى تير شتيجن.

برشلونة تقدم بهدفين لهدف ثم أتى أسباس من ركلة حرة مشكوك في صحتها تمكن من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ليُهدي ريال مدريد الصدارة حال فوز الملكي على إسبانيول غدًا.

سيلتا كان قريبًا من الفوز على البرسا لولا تألق شتيجن، فأضاع نوليتو هدفًا محققًا في اللحظة الأخيرة، وبالنسبة لأسباس فإن فريقه قد استحق الثلاث نقاط وليس فقط نقطة التعادل.

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الدولي الإسباني في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "نحن نشعر بالإحباط لعدم الفوز اليوم، كُنّا نستحق تحقيق الانتصار وكُنّا على مقربة من ذلك بالفعل".

كما أضاف "لقد رأينا فيديوهات لكيفية وقوف حائط الصد لبرشلونة في المباريات السابقة، كنت أعلم أين سأضع الكرة، لقد رأيت الفجوة بين جريزمان وزميله، عليّ أن أشكر مدرب حراس المرمى لدينا على عمله".

وتابع "إنها مباراة هامة نحن نحارب حتى لا نهبط وقدمنا شوطًا ثانيًا عظيمًا، كانت لدينا ثلاث فرص واضحة في الشوط الأول أيضًا ولكن لم نكن على ما يرام حينها".

وأتم "لقد أخطأنا في الهدف الثاني لبرشلونة ولكننا استفقنا وتعادلنا وكان بمقدورنا الفوز، الآن نحن بعيدون عن مراكز الهبوط بـ8 نقاط، نحن سعداء للغاية".

الجدير بالذكر أن أسباس قد سجل هذا الموسم 12 هدفًا في مسابقة الليجا، كما قام بصناعة هدفين آخرين.