أسامة نبيه: المنتخب لم يتغير كثيرًا عن عهد كوبر وما حدث كان طبيعيًا

منتخب مصر حقق فوزًا صعبًا في بداية مشواره في كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى أسامة نبيه؛ المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الأداء غير الجيد الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال مواجهة زيمبابوي شيء متوقع، مرجعًا الأمر لعدة أسباب.

الفراعنة ظهروا بأداء باهت على استاد القاهرة الدولي خلال مواجهة زيمبابوي أول أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ32 لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، رغم فوزهم بهدف وحيد، سجله محمود حسن "تريزيجيه".

قال نبيه، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "ما حدث لمصر في اللقاء الافتتاحي وضع طبيعي، دائمًا المباراة الأولى صعبة على أي فريق حتى وإن كنا أصحاب الأرض والجمهور، لكن لاعبينا لم يعتادوا على اللعب تحت هذا الضغط الكبيرة من الجمهور الذي ملأ الاستاد منذ مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم، هذه مسؤولية كبيرة، والصورة التي ظهروا عليها أراها طبيعية".

وأضاف: "المستوى الفني سيتطور مع تدرج المباريات، وأنا أعتبر مجموعتنا هي إعداد مصغر للأدوار المقبلة والمنافسة القوية بها، خاصة وأن البداية ساخة والفرق الصغيرة تريد إثبات نفسها وتغيير النظر التي تابعها الجميع بها، فالخريطة الأفريقية تغيرت والدليل تعادل مدغشقر أمام غينيا".

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مدرب الفراعنة السابق تابع: "اللاعبون قادمون من موسم مضغوط ويعانون من حالة إجهاد وإرهاق، لذلك مع التقدم في الأدوار الأداء سيتحسن".

بسؤاله عما تغير عن عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني السابق، علق: "الأداء لم يتغير كثيرًا عما كنا عليه مع كوبر، هناك عشرة لاعبين من القوام الأساسي الذي كنا ندفع به، أشركه أجيري؛ المدير الفني الحالي، أمام زيمبابوي، لذلك كنا محقين عندما كنا نردد أن هناك قوام أساسي للمنتخب لا بد الاعتماد عليه".

واختتم بأفضل لاعب في المباراة: "تريزيجيه كان الأكثر فاعلية، صحيح أن محمد علاء وأحمد حجازي وطارق حامد كانوا رجالًا كعادتهم، لكن تريزيجيه كان الأفضل".

يذكر أن مصر تلاقي الكونغو في ثاني مبارياتها بالبطولة في 26 من يونيو الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفراعنة يحتلون المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أوغندا صاحبة الصدارة بعد فوزها على الكونغو بثنائية نظيفة.