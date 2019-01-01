أساطير ليفربول يلعبون في دبلن لصالح شين كوكس

مباراة خيرية لصال المشجع المصاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيتواجد فريق أساطير ليفربول في دبلن يوم 12 إبريل القادم لخوض مباراة خيرية ضد أساطير المنتخب الإيرلندي، تهدف لجمع الأموال لصالح المشجع شين كوكس الذي أصيب خلال الموسم الماضي.

كان المشجع صاحب الـ53 عامًا قد تعرض لإصابات بالغة خلال أعمال شغب جمعت جمهوري ليفربول وروما بعد مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بينهما الموسم الماضي.

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وقالت زوجة المشجع "شين يُشجع ليفربول طوال حياته وتلك المباراة في دبلن باسمه ستكون يومًا خاصًا. علاج شين يكون عملية طويلة وبطيئة وأود شكر كل جماهير ليفربول على الدعم الذي أظهروه".

"أحب أيضًا أن أشكر النادي واللاعبين وأولئك اللاعبين السابقين الذين سيلعبون المباراة لدعمهم المتواصل. نحن نعمل مع النادي على مبادرات أخرى ستساهم في دعم عملية شفاء شين خلال السنوات التالية".