بعد أزمة نهائي أبطال أفريقيا - أحمد أحمد يثير الجدل بزيارة الاتحاد التونسي

في ظل الغضب العارم بالمغرب، رئيس الاتحاد الأفريقي يتجاهل كل هذا ويزيد من حدة الاستياء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لبى الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس السبت، دعوة وديع الجريء؛ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، هو ما أثار تحفظ الكثيرين، لتوقيت الزيارة.

الجريء دعى الملغاشي لعمل جولة تفقدية المشروعات التي تبناها الاتحاد التونسي كملاعب التدريب وأجهزة العلاج الطبيعي والفنادق، والبنية التحتية التي يعمل الاتحاد على تطويرها، بجانب عرض التقنيات الحديثة التي تُستخدم في الدوري المحلي.

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وأشاد أحمد أحمد بالتطور الذي رأه، حيث قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "هذه هي الزيارة الثانية لي لهذه المشروعات، ومقارنةً بما شاهدته منذ عام ونصف وما أشاهده الآن، فلا يسعني سوى أن أهنئ وديع الجريء وفريق عمله على ما قدموه لهذه البلد".

وأضاف: "ما رأيته يدل على أشياء كثيرة، نحن نعتبر تونس بلد كبير عندما يتعلق الأمر بكرة القدم وفقًا لما تقدمه الأندية التونسية ومنتخباتها الوطنية على حد سواء، وأعلم أن الجمهور يتوقع أن تحصل الفرق على البطولات بشكل دائم، لكن المشاركة في البطولات الكبيرة بصفة مستمرة مؤشر جيد على تطور كرة القدم، لأن هذا كله لا يحدث بالصدفة بل نتيجة لعمل كبير، وهو ما أدى لفرض تونس نفسها بقوة بين الدول الكبرى في كرة القدم بأفريقيا".

الملغاشي اختتم: "برافو، ما حدث في تونس يعد مصدرًا للإلهام لباقي الاتحادات للسير على نفس الخطى، المغرب تقوم بعمل مشابهة وقمت بتهنئتها على ذلك، فما تحقق بالنسبة لبلد عدد سكانه 12 مليون نسم شيء استثنائي".

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هذه الزيارة أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المغربية، التي أعربت عن استيائها من تلبية الدعوة رغم الأحداث التي شهدها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي منذ يومين.

النهائي الأفريقي توج به الترجي بطلًا بعدما قرر رئيس الاتحاد الأفريقي اعتبار الوداد منسحبًا لرفضه استكمال المباراة إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو.

سجل وداد الأمة هدف التعادل في اللقاء في الدقيقة 61، غلا أن الجامبي بكاري جاساما؛ حكم اللقاء، ألغاه بداعي التسلل، ومع مطالبات لاعبي الفريق المغربي باللجوء للفيديو للتأكد من صحة الهدف، فوجئوا بتعطله، لأسباب تقنية، ليتم إيقاف المباراة لأكثر من ساعة، ومع إصرار الوداد على عدم اللعب بدون تشغيل التقنية، تقرر اعتباره منسحبًا.