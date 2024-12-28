أزمة في خليجي 26 .. تأجيل محتمل للنهائي بسبب المنتخب السعودي وتعطيل بيع التذاكر لـ"طوابير" المشجعين!

تغيير مفاجئ في روزنامة كأس خليجي 26..

اكتملت مقاعد الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد تأهل المنتخب السعودي، بفوزه الكبير على العراق، حامل اللقب، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع سلطنة عمان في نصف النهائي، فيما يلتقي منتخب الكويت - صاحب الأرض، بنظيره البحريني، ليلتقي الفائزان في المباراة النهائية، والمقررة سلفًا يوم الجمعة المُقبلة.

الجديد ذكرته قنوات الكأس القطرية، بأن اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26، تدرس مقترحًا بإقامة مباراتي نصف النهائي على ملعب جابر الأحمد، يومي 31 ديسمبر و1 يناير، نظرًا للإقبال اللافت على حجز التذاكر، مع إمكانية تأجيل المباراة النهائية لمدة 24 ساعة، لتقام السبت المُقبل، بدلًا من الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لبرنامج "المجلس"، إنه تم تقديم مقترح بتغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي، والنهائي، ونقل مباراة السعودية وعمان، من ملعب جابر المبارك، إلى ملعب جابر الأحمد الدولي، كون الملعب الأول يتسع لـ15 ألف متفرج فقط، في ظل تواجد حوالي 40 ألف مشجع سعودي في مباراة العراق، فيما ينتظر الإعلان عن القرار النهائي، ظهر الأحد.

وطبقًا لذلك، فقد تقرر تعليق بيع تذاكر مباراتي نصف النهائي، انتظارًا لحسم مصير المقترح بنقل مباراة السعودية وعمان، إلا أن مركز البيع بمجموع الأفنيوز، يشهد اكتظاظًا وطابورًا طويلًا من قِبل الجماهير الراغبة في شراء تذاكر مباراتي دور الأربعة.