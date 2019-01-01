أزمة في طريق الزمالك حال وصوله لنهائي كأس مصر بسبب "التوانسة"

منتخب تونس يستعد لمواجهتي موريتانيا وكوت ديفوار

عبده الليثي فيسبوك تويتر

سيواجه الزمالك أزمة خلال المرحلة المقبلة بعد الكشف عن قائمة منتخب تونس من قبل منذر الكبير واستدعاء كلًا من فرجاني ساسي وحمدي النقاز.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، لمواجهة الاتحاد السكندري الأحد المقبل.

في حالة فوز الزمالك على الاتحاد السكندري سيتأهل إلى نهائي كأس مصر وهو ما يتعارض مع موعد معسكر المنتخب التونسي.

وسيضطر النادي إلى الاستئذان من الاتحاد التونسي لكرة القدم للسماح بالثنائي بخوض مباراة الاتحاد السكندري مع الزمالك في نصف النهائي.

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ويدافع الزمالك عن لقب كأس مصر في الوقت الحالي، حيث كان الأبيض قد توج على حساب سموحة النسخة الماضية بركلات الجزاء.