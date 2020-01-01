أزمة جديدة في ألمانيا تهدد عودة البوندسليجا

آثار كورونا لا تتوقف..

أعرب يورج راديك، نائب رئيس الشرطة الألمانية، عن مخاوفه من عودة مسابقة الدوري الألماني مرة أخرى بسبب احتمالية اكتظاظ الجماهير خارج الملاعب، مما سيؤدي إلى كارثة تتعلق بتفشي عدوى فيروس كورونا بينهم.

قلق راديك منطقي للغاية، فخلال آخر مباراة قبل إيقاف النشاط الكروي في ألمانيا، والتي كانت بين بوروسيا مونشنجلادباخ وكولن على ملعب الأول بدون حضور جماهيري، قامت جماهير جلادباخ بالاحتشاد خارج الملعب أثناء المباراة.

أندية البوندسليجا سبق وأن اتفقت على عودة البطولة في موعد 9 مايو المقبل بعد العودة للتدريبات في منتصف أبريل الحالي، لكن القرار النهائي يجب أن يخرج من السلطات الحكومية الألمانية خلال الأيام المقبلة.

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راديك في تصريحات للصحافة قال "ستصبح الملاعب هدفًا محتملًا للجماهير التي تريد أن تدعم فريقها، سيكون ذلك مدمرًا. يجب ألا يكون هناك حشود كبيرة من الناس خارج بوابات الملعب، إنه ليس محظورًا فحسب، بل إنه سيكون تصرفًا غير مسؤول.".

كما أضاف "لسنا في الشرطة ضد مباريات كرة القدم بشكل أساسي، ونحن ندرك الحاجة لأن لا يتابع المشجعون المباريات من أرض الملعب، لا يجب أن ننسى الوضع الخاص الذي نحن فيه الآن، لذلك الشرطة لها دور كبير في ذلك.".

وأتم "إن المباريات بدون جمهور تشكل خطرًا أيضًا حتى إذا قام المنظم بكل الإجراءات لضمان الالتزام بالتباعد الجسدي، لا يمكن أن تأخذ جميع الجوانب بالاعتبار، ما يمكنني فعله هو مناشدة الجماهير بالبقاء في المنازل فقط.".

الجدير بالذكر أن الأندية الألمانية قد بدأت في التدرب في مجموعات أخيرًا بعد فترة من التدرب الانفرادي، على أن تكون المرحلة المقبلة التدريب الجماعي بصورة طبيعية قبل استئناف البطولة في موعدها المقرر.