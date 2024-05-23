تداعيات مباراة باريس مستمرة .. غرامة مالية على برشلونة وإيقاف تشافي!

باريس كذلك لم يسلم من العقوبات..

بعد أكثر من شهر على مباراة برشلونة، وباريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الفريق الفرنسي بأربعة أهداف لهدف، أنهى الاتحاد الأوروبي تحقيقاته حول تلك المباراة.

وشهد اللقاء اعتراضات بعض من لاعبي برشلونة، بالإضافة إلى المدرب تشافي هيرنانديز، الذي تلقى بطاقة حمراء بعد اعتراضه واحتجاجه على الحكم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس قراراته بشأن تلك المباراة، وأول تلك القرارات إيقاف المدرب تشافي لمدة مباراتين، نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تعرض خوسيه رامون دي لافوينتي، مدرب حراس برشلونة إلى الإيقاف لمدة مباراة واحدة، بينما تعرض سيرجي روبيرتو، لاعب الفريق الكتالوني للإيقاف لمدة مباراتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي، توقيع غرامة مالية قدرها 4000 يورو، على باريس سان جيرمان بعد استخدام الجماهير الألعاب النارية في اللقاء، بينما ستدفع إدارة برشلونة 57,250 يورو نتيجة تصرفات الجماهير وإلقاء الأشياء على الملعب.