بعد أزمته مع الاتحاد .. بيليجريني يرد على عودة لويز فيليبي إلى ريال بيتيس في يناير

هل يرمي ريال بيتيس طوق النجاة للاتحاد في أزمة فيليبي؟

كشف الباراجوياني مانويل بيليجريني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال بيتيس، عن احتمالات عودة المدافع الإيطالي لويز فيليبي، المحترف في صفوف الاتحاد، إلى فريقه الإسباني السابق، خلال فترة الميركاتو الشتوي المُقبل.

وذكرت تقارير مؤخرًا، بأن لويز فيليبي غاضب للغاية من إسقاط اسمه من قائمة الاتحاد المحلية، للموسم الرياضي 2024-2025، واتجاهه نحو تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، في ظل وجود مفاوضات من قِبل الإدارة الاتحادية معه لفسخ العقد بالتراضي.

وتحدث بيليجريني عن موقفه من لويز فيليبي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، قائلًا "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإعطاء رأيي بشأن ذلك الأمر، هناك الكثير من الوقت - من الآن وحتى يناير -، اليوم بالنسبة لي أهم شيء هو التركيز على الفريق، وتقديم مشوار جيد في بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري المؤتمر الأوروبي".

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وأضاف "طالما لا يمكن فعل الأشياء في الوقت الحالي، فنحن لا نتحدث عن الأشياء المستقبلية، وإذا كان ممكنًا أن يصل اليوم، فنحن نعلم بالفعل ما يمكن أن يقدمه لنا لويز فيليبي، ولكننا لا نتحدث عن الأسماء المطلوبة الآن، ونركز حاليًا على مباراة أتلتيكو مدريد، وهناك شهران ونصف حتى يناير، تتغير الأمور ويمكن رؤيتها بشكل مختلف".

وانتقل لويز فيليبي، صاحب الأصول البرازيلية، إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال بيتيس، بعقد لمدة 3 مواسم، وخاض اللاعب 28 مباراة بقميص العميد، فيما منعته الإصابات من المشاركة في العديد من المباريات، حيث غاب عن بطولة كأس العالم للأندية، كما استهل الموسم الجاري بخوض مباراة الخلود، بالجولة الأولى، قبل أن يغيب باقي المباريات، بعد قرار الإدارة الاتحادية بإسقاطه من القائمة المحلية.