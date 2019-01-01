أزبيليكويتا: نحاول بناء شيئاً استثنائياً ولكننا بحاجة للنتائج

خسارة محبطة للبلوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي إحباطه عقب الخسارة أمام فالنسيا الإسباني بهدف نظيف في بداية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أزبيليكويتا لبي تي سبورت:"من الصعب تقبل الأمر لأنه خلال المباراة كان لدينا المزيد من الفرص الأفضل كما سيطرنا على مجريات اللقاء".

وأضاف:"إنه دوري الأبطال، ويمكن حسم المباريات بتفاصيل صغيرة للغاية، لقد سجلوا هدفاً ونحن لم نسجل من فرصنا".

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها زميله روس باركلي قال:"روس أحد أفضل مسددي ركلات الجزاء في الفريق وهو المسدد الأول الآن، كان لديه الثقة ولكنه لم يكن محظوظاً بارتطام الكرة بالعارضة".

وتابع:"نحن نحاول بناء شيئاً استثنائياً، لدينا فريقاً يافعاً، ولكننا بحاجة للنتائج الفورية، هذا درس يجب أن نتعلمه كفريق، ولا يزال أمامنا خمس مباريات للتأهل".

يذكر أن أياكس يحتل صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن فالنسيا، بعد فوزه على ليل 3-0.