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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

أزبلكويتا: الفوز على مانشستر سيتي يعني لتشيلسي كل شيء

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مواجهة صعبة لتشيلسي أمام سيتي في نهائي كأس الرابطة وفرصة للبلوز من أجل التعافي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى المدافع الإسباني سيزار أزبلكويتا، أن الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، هو الخيار الأفضل لمصالحة جماهير تشيلسي.

البلوز خرجوا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الإثنين، بعد الهزيمة بثنائية نظيفة من مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج.

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الهزيمة تأتي بعد الخسارة 6/0 من مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، قبل فترة قليلة من مواجهته مرة أخرى بنهائي "كاراباو كب".

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وقال أزبلكويتا:"نتمنى أن نحظى بالوقت الكافي قبل هذه المباراة الهامة، إنها تعني لنا الموسم بأكمله وكل شيء".

وأضاف:"نحن نعلم أهمية الفوز ببطولة وسط كل ما يحدث، لإعادة الجماهير لملعب ويمبلي بروح إيجابية وانتصار يُسعدهم".

النتائج السيئة لتشيلسي زادت من الشكوك حول مستقبل المدرب ماوريسيو ساري، حيث عقدت إدارة البلوز اجتماعاً عاجلاً اليوم الثلاثاء لمناقشة مصيره.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مالمو السويدي بالدوري الأوروبي الخميس القادم، قبل التوجه لويمبلي في نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي 24 فبراير الجاري.

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