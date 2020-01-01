أريولا يحل أزمة ثنائية في ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كيف حل ألفونسو أريولا نجم باريس سان جيرمان المعار لريال مدريد مشكلة ثنائية لفريقيه؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي ألفونسو أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان المعار لريال مدريد قد حل مشكلة ثنائية في كلا الفريقين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن أريولا قد أقنع ريال مدريد بمستواه الذي قدمه في المباريات التي شارك بها هذا الموسم.

ويفكر ريال مدريد جيدًا في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري، ليكون البديل الأول لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد الأساسي.

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وشارك أريولا في ثمانية لقاءات مع ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات تلقت شباكه فيهم تسعة أهداف وخرج بشباك نظيفة في ثلاث مناسبات.

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انضمام أريولا بشكل نهائي لصفوف فريق ريال مدريد يسمح لناديه الفرنسي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات الحارس الذي طالما أراد ضمه جيانلويجي دوناروما من صفوف ميلان.

وستمهد صفقة انضمام أريولا لريال مدريد لانتقال دورناروما لباريس سان جيرمان على المستوى المادي حيث يحصل النادي الفرنسي على تمويل جيد من الصفقة، ومن الجانب الرياضي حيث لن يعاني باريس سان جيرمان من كثافة في مركز حراسة المرمى.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان في الوقت كيلور نافاس كحارس أساسي والثلاثي سيرخيو ريكو ومارسين بولكا وجاريسون انوسينت أيضًا.