أرنولد: ركلة الجزاء؟ اسألوا حكم الفيديو ولن نكتفي ب97 نقطة

مدافع ليفربول يُشيد بقرار حكم الفيديو

أصر المدافع الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد، على أن الكرة التي ارتطمت في يده داخل منطقة الجزاء، ومن ثم ارتدت بالهدف الأول لفريقه في مرمى مانشستر سيتي ليست ركلة جزاء، مستشهدًا بحكم الفيديو، الذي لم يطلب من حكم المباراة مراجعة اللقطة من خلال تقنية (VAR).

وبعد المباراة قال ابن أكاديمية النادي لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية "لمسة اليد؟ أعتقد كان يوجد VAR، ربما تكون الكرة قد لمست ذراعي، لكنها ضربت في بيرناردو سيلفا أولاً، وكان علينا الاستمرار في اللعب، وهم اشتكوا للحصول على ركلة جزاء، لكننا لم نتوقف".

وأضاف "نحن في حالة جيدة جدًا، وما زلنا نحافظ على سجلنا بدون هزيمة في الدوري، وتكون لدينا ميزة كبيرة عندما نلعب أمام جماهيرنا، لذلك في كل مرة نلعب هنا نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الثلاث نقاط، وأعتقد أننا حققنا الفوز عن جدارة".

وختم حديثه "جمعنا 97 نقطة في الموسم الماضي ولم يكن ذلك كافيًا، لذا يتعين علينا على الأقل أن نفعل شيئًا مشابهًا هذه المرة، وبالنسبة لي، أتوقع استمرار المنافسة على اللقب، ومباراة اليوم كانت مثيرة لأن كلا الفريقين أرادا الفوز".

أنفيلد هو أكثر ملعب قهر جوارديولا 👊🏟️



📊 4 هزائم لبيب في أنفيلد .. أكثر ملعب خسر عليه الإسباني طوال مسيرته التدريبية ✋ pic.twitter.com/MNu7jdgdnd — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

وفاز ليفربول على ضيفه السماوي بنتيجة 3-1، ليواصل الانفراد بصدارة البريميرليج بالوصول للنقطة الـ34، مبتعدًا عن بيب جوارديولا ورجاله بثماني نقاط وسبع عن الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.