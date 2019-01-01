شانغهاي إيست آسيا

أرناوتوفيتش يهاجم الصحافة الأوروبية في الظهور الأول بالصين

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Getty Images
بعد الاتهامات الموجهة له بسوء السلوك وعدم الانضباط
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

هاجم المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الصحف الأوروبية، بعد الانتقادات التي وجهت له على مدار الأشهر الماضية.

أرناوتوفيتش أكمل انتقاله من وست هام لنادي شنغهاي SIPG الصيني هذا الأسبوع، في صفقة وصلت قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ذلك بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله مع الهامرز بداية من يناير الماضي.

وقال اللاعب عن الاتهامات الموجهة له بعدم الالتزام:"من يقولون ذلك لا يتدربون معي ولكنهم فقط يكتبون تلك الشائعات".

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وأضاف:"ربما هذه هي الطريقة المتبعة لدى الصحف الأوروبية، ولكني في الحقيقة قدمت كل ما لدي من أجل فريقي".

وتابع:"جئت إلى هنا للعمل بجد ولكي أساعد الفريق على تحقيق كل أهدافه".

يذكر أن الدولي النمساوي سيجاور نجم آخر رحل من أوروبا للصين، وهو البرازيلي أوسكار صانع ألعاب تشيلسي السابق.

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