ما هو تاريخ مواجهات ليونيل ميسي ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا؟

يُعد ميسي هو هداف برشلونة هذا الموسم على الصعيد المحلي والأوروبي ولكن ما هي أرقامة في مواجهة يورجن كلوب؟

مازال ليونيل ميسي يحطم الأرقام القديمة بأرقام جديدة كل موسم فصاحب الـ31 عاماً لا يُظهر أي تأثر سلبي من تقدم العمر، فهو حتى الآن متصدر سباق المنافسة على الحذاء الذهبي متقدماً على كلاً من كيليان مبابي ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو، كما أنه سجل الهدف الوحيد في مباراة برشلونة ضد ليفانتي والذي توج حينها البلاوجرانا رسمياً بلقب الدوري الإسباني السادس والعشرون.

يتصدر البرغوث الأرجنتيني أيضاً قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، وكانت آخر أهدافه قبل لقاء الذهاب ضد ليفربول في مانشستر يونايتد بإياب ربع النهائي، عندما سجل هدفين لينفرد بالصدارة مبتعداً عن ليفاندوفيسكي أقرب منافسيه.

ويُعد برشلونة أقوى المرشحين لذات الأذنين هذا الموسم بعدما تم اقصاء أقوى المرشحين كيوفنتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي من الأدوار السابقة على غير المتوقع، وخاصةً بعد تقدم البلاوجرانا في الذهاب على الريدز بثلاثيةٍ نظيفة.

ما هو سجل ميسي أمام ليفربول؟

المثير للدهشة أن ميسي فشل في التسجيل في 6 فرق من أصل 37 فريق واجههم بدوري أبطال أوروبا، كان ليفربول واحداً منهم قبل ثنائيته في ذهاب نصف النهائب، فقبلها كان قائد برشلونة قد واجه الحُمر مرتين فقط في ذات الأذنين، كانتا ضمن مواجهات دور الـ16 من موسم 2006-2007، وانتهت حينها بالتعادل بنتيجة (2-2) كإجمالي مباراتي الذهاب والإياب، وصعد الريدز لدور الـ8 على حساب البلاوجرانا حيث كانت نتيجة (2-1) بأقدام كلاً من جون أرني رييس وكريج بيلامي في لقاء الذهاب بالكامب نو تؤهلهم للصعود حتى بعدما هُزموا في لقاء الإياب بالأنفيلد بهدف دون رد.

سنحت فرصة جديدة لليونيل ميسي للتسجيل في مرمى ليفربول لأول مرة بتاريخه في دوري أبطال أوروبا، حيث وقع الفريقان في طريق بعضيهما البعض في نصف نهائي البطولة، وفي الذهاب الذي أقيم في الأول من مايو نجح البرغوث في هز شباك أليسون بهدفين من أصل ثلاثة أهدافٍ سجلها فريقه.

جدير بالذكر أن ال (أم 5) كما يُطلق عليه نظراً لحصولة على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات لم يُسجل أبداً ضد غريمة الإسباني أتليتكو مدريد في بطولة ذات الأذنين، على الرُغم من أنه سجل في مواجهاته ضد الأتليتي في كثير من المنافسات المحلية، كما أن ميسي لم يسجل أبداً ضد الإنتر في أوروبا، حيث واجهه في نصف نهائي البطولة عام 2010 عندما ودع برشلونة دوري الأبطال بعبقرية جوزيه مورينيو مدرب الثعابين حينها.

كما لم يستطع البرغوث الأرجنتيني التسجيل في كلاً من أودينيزي وبنفيكا أيضاً ببطولة ذات الأذنين.

ما هي الفرق التي لم يذق شباكها ليونيل ميسي في دوري الأبطال على الأطلاق؟