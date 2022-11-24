أرقام ميسي ورونالدو في كأس العالم: المباريات وعدد الأهداف في المونديال

نعرف على جميع أرقام اللاعبين الأفضل في العالم رونالدو وميسي في تاريخ مشاركاتهما في كأس العالم، من الأكثر تسجيلاً وصناعة للأهداف؟ ومن الأكثر مشاركةً؟

تأهل منتخب البرتغال والأرجنتين لمونديال 2022، وتفاوتت البدايات بينهما، فالأول حقق فوزًا صعبًا على غانا بنتيجة 3-2 بينما خسر الثاني أمام السعودية بهدف دون رد.

شارك كلٌ من ميسي ورونالدو في كأس العالم 5 مراتٍ من قبل، وحتى الآن يتفوق الدون في عدد الأهداف مقارنة بعدد المباريات، فما هي أرقام كليهما في المونديال؟ ومن منهما الأكثر مشاركةً في المباريات وتسجيلاً وصناعةً للأهداف؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

أرقام ليونيل ميسي في كأس العالم

النسخة المباريات الأهداف ألمانيا 2006 3 1 جنوب أفريقيا 2010 5 0 البرازيل 2014 7 4 روسيا 2018 4 1 قطر 2022 1 1 المجموع 20 7

شارك ميسي في 5 كؤوس عالم حتى الآن، الأول كان مونديال ألمانيا 2006 الذي شارك خلاله في 3 مباريات سجل فيها هدفاً واحداً فقط، وفي جنوب أفريقيا 2010 شارك البرغوث في 5 مبارياتٍ لكنه لم يصل لشباك الخصوم قط.

قاد نجم البلاوجرانا الأرجنتين لنهائي البرازيل 2014، وخلال هذه البطولة شارك في 7 مبارياتٍ سجل خلالها 4 أهداف، وفي مونديال روسيا سجل هدفًا وحيدًا في أربع مباريات.

واستهل ليونيل ميسي كأس العالم في قطر 2022 بهدف في شباك السعوية ليصل إلى 7 أهداف حتى الآن.

خاض ميسي مجموع 20 مباراة خلال الخمس مشاركات له في كأس العالم وسجل 7 أهداف.

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أرقام كريستيانو رونالدو في كأس العالم

النسخة المباريات الأهداف ألمانيا 2006 6 1 جنوب أفريقيا 2010 4 1 البرازيل 2014 3 1 روسيا 2018 4 4 قطر 2022 1 1 المجموع 18 8

كانت المشاركة الأولى لكريستيانو رونالدو في كأس العالم عام 2006، وخلال هذه البطولة ظهر في 6 مبارياتٍ سجل خلالها هدفاً واحداً فقط، وفي جنوب أفريقيا 2010 ظهر الدون في 4 مبارياتٍ سجل خلالهم هدفاً واحداً أيضاً، وفي البرازيل 2014 شارك في 3 مبارياتٍ وسجل هدفاً واحداً كذلك.

توهج صاروخ ماديرا في روسيا 2018، وسجل 4 أهداف، لكن سرعان ما خرج من ثمن النهائي، وعاد في 2022 ليسجل في أول لقاء ضد غانا.

من صاحب الأرقام الأفضل في كأس العالم ميسي أم رونالدو؟

في الجدول التالي، أرقام ميسي باللون الأزرق أما أرقام رونالدو فباللون الأحمر، وبالنسبة للون الأسود فهو للأرقام المتعادلة بينهما.

النسخة المباريات الأهداف ألمانيا 2006 6 1 جنوب أفريقيا 2010 5 1 البرازيل 2014 7 4 روسيا 2018 4 4 قطر 2022 1 1 المجموع 20 8

كما هو موضح من الجدول فإن ميسي هو الأكثر مشاركةً في مبارايات في كأس العالم برصيد 20 مباراة، أما رونالدو فهو الأكثر تسجيلاً برصيد 8 أهداف،