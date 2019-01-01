أرقام مُثيرة تُشعل مواجهة الهلال وأوراوا الياباني
التعليقات()
تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال وأوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تجمع بين الفريقين الأحد المُقبل، وكان الزعيم قد تغلب في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء في انتظار مباراة الحسم.
وقبل مباراة الإياب نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المواجهة المنتظرة ..
بات أوراوا ريد دايموندز أول فريق ياباني يخسر في مباراة في دور النهائي من دوري أبطال آسيا عندما خسر 0-1 أمام الهلال في لقاء الذهاب من هذا الدور.
- يطمح أوراوا ريد دايموندز إلى أن يصبح ثاني فريق في تاريخ دوري أبطال آسيا يحصد لقب الدورة بعد خسارته في ذهاب الدور النهائي، بعد الاتحاد السعودي في 2004 على حساب سيونغنام.
- هناك فريق واحد فقط فشل في حصاد لقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه في مباراة الذهاب للدور النهائي، وهو سيونغنام على يد الاتحاد السعودي: فاز 3-1 ثم خسر 0-5.
- هذه ثالث مشاركة للهلال في الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، أكبر عدد بالتساوي مع الاتحاد وجيونبوك هيونداي والعين، لكنه خسر في مشاركتيه الماضيتين في هذا الدور (2014 و2017).
- هذه ثالث مشاركة لفريق أوراوا في الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، معادلاً أيضاً عدد المشاركات القياسية لفريق في هذا الدور – لقد فاز في مشاركتيه الماضيتين في هذا الدور وقد يصبح أول فريق يحصد لقب المنافسة 3 مرات.
- فيديو | أسطورة النصر "ماجد عبد الله" يتمنى فوز الهلال بدوري أبطال آسيا
- الهلال هو الفريق الوحيد الذي شارك في الدور النهائي من دوري أبطال آسيا أكثر من مرة واحدة دون حصاد اللقب – خسر في 2014 أمام ويسترن سيدني وفي 2017 أمام أوروا نفسه.
- قد يعادل اليابان دولة كوريا الجنوبية كأكثر دولة حصدت لقب دوري أبطال آسيا في حال رفع أوروا ريد دايموندز الكأس – الفرق اليابانية حصدت اللقب 4 مرات حالياً مقابل 5 مرات لفرق كوريا الجنوبية.
- خسر أوراوا ريد دايموندز مرتين في آخر 5 مباريات بيتية لعبها في دوري أبطال آسيا (ف 2 ت 1 خ 2)، بقدر التي خسرها في 16 استضافة سابقة في المنافسة (ف 12 ت 2 خ 2).
- لم يتلق أي فريق ياباني هدفاً على أرضه في الدور النهائي من دوري أبطال آسيا (لعب 4 – ف 4 – سجل 8 تلقى 0).
- نفذ الهلال 680 محاولة تمرير في لقاء الذهاب أمام أوروا، أكبر عدد له في مباراة في دوري أبطال آسيا منذ مارس 2018 (742 أمام الريان).
- نفذ أوراوا ريد دايموندز تسديدة واحدة على المرمى فقط في لقاء الذهاب أمام الهلال، أقل عدد له في مباراة في دوري أبطال آسيا منذ مارس 2013 (0 أمام بكين سينوبو جوان).
- قد يصبح يوكي آبي أول لاعب في التاريخ يحصد لقب دوري أبطال آسيا 3 مرات مع الفريق نفسه (حصد اللقب مع أوراوا في 2007 و2017).
- نفذ لاعب الهلال عبد الله عطيف 104 محاولة تمريرفي لقاء الذهاب أمام أوروا محققاً دقة تمرير بلغت 99%، أعلى نسبة للاعب نفذ +65 تمريرة في مباراة في دوري أبطال آسيا منذ لاعب كاواساكي فرونتالي ناكازاوا في مايو 2014 (80 تمريرة، 100% دقة تمرير).