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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

أرقام ريال مدريد| البداية التهديفية الأسوأ منذ 15 عاماً

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ورقم في الشباك النظيفة لم يحدث منذ أيام بينيتيز..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإسباني.

 

سجل هدف الفوز كريم بنزيما بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

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هذا الهدف حمل الرقم 24 في الليجا هذا الموسم للميرينجي خلال 16 مباراة، ليعادل أسوأ بداية تهديفية له، والمسجلة في موسم 1993-1994.

 

ولكن على صعيد إيجابي، حقق ريال مدريد الشباك النظيفة الثالثة على التوالي في الليجا لأول مرة منذ سبتمبر 2015، تحت قيادة رافاييل بينيتيز.

 

يذكر أن الفوز رفع رصيد الملكي إلى 29 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي ليفانتي غداً.

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