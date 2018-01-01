أرقام رونالدو| الأول من نوعه في هذا القرن

ديربي تورينو يواصل زيادة أرقام النجم البرتغالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب يوفنتوس على مضيفه تورينو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإيطالي.

سجل هدف الفوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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هذا الهدف جعل رونالدو يسجل في مباراته السادسة على التوالي بالكالتشيو مع يوفي، وهو أول من يصل إلى هذا الرقم في القرن الحادي والعشرين.

أيضاً وضع رونالدو بصمته على ديربي تورينو، تماماً كما وضعها على ديربي مانشستر حين كان لاعباً ليونايتد ضد سيتي، ومثلما جرى الحال في مدريد حين كان الهداف التاريخي لريال مدريد يواجه أتلتيكو.

يذكر أن يوفنتوس لا يزال يحلق بالصدارة رافعاً رصيده إلى 46 نفطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يحل ضيفاً على كالياري غداً.