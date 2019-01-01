أرسنال يفاضل ما بين بيريسيتش وثنائي برشلونة لدعم هجومه

هل يضم أرسنال مهاجم إضافي في يناير؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن أن أرسنال عاد من جديد للتفاوض مع برشلونة، ولكن هذه المرة ليس من أجل دينيس سواريز فقط، ولكن البرازيلي مالكوم كذلك.

ويبحث أرسنال عن تدعيمات لخط هجوم الفريق، وارتبط في الساعات الأخيرة بنجم إنتر إيفان بيريسيتش وتقدمه بعرض رسمي لضمه من النيراتزوري.

وأفادت "ميترو" أن أرسنال حول اهتمامه نحو مالكوم بسبب انفتاح برشلونة على خروج اللاعب في شهر يناير على سبيل الإعارة.

ولا يحظى مالكوم بدقائق كافية تحت قيادة المدرب إيرنستو فالفيردي مع البلوجرانا رغم انضمامه الصيف الماضي مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.

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وأشار التقرير أن رفض إنتر خروج بيريسيتش معاراً أو تبادله مع مسعود أوزيل جعل المفاوضات مع أرسنال تتوقف في بدايتها.

وكان برشلونة قد تفاوض مع أرسنال بخصوص لاعبه الآخر دينيس سواريز، ولكن الصفقة تعطلت بسبب عدم الاتفاق على صيغتها بين بيع نهائي أو إعارة.

يذكر أن أرسنال ودع كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة على يد مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.