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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم سواريز

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Getty Images
الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بشكل نهائي في الصيف القادم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، خطوة جديدة من التعاقد مع دينيس سواريز لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، تحدث في وقت سابق عن مفاوضات المدفعجية مع سواريز، مؤكداً رغبته في ضم لاعب هجومي بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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سواريز الذي يجيد اللعب كجناح ولاعب وسط مهاجم، يعتبر الهدف الأول للمدرب الإسباني هذا الشهر.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت توصل أرسنال لاتفاق مع برشلونة، يقضي بانتقال اللاعب له على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يدفع أرسنال مبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ25 عاماً لخمسة أشهر.

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وبعدها يمتلك المدفعجية خيار شراء اللاعب بشكل نهائي الصيف القادم بدفع 17.5 مليون جنيه إسترليني إضافية.

وتأتي صفقة سواريز ضمن خطوات التدعيم لأرسنال هذا الموسم، حيث يبحث النادي اللندني عن لاعب آخر بقلب الدفاع.

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