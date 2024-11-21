لم تكن مجرد إصابة..

كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الهلال لكرة القدم، عن كواليس إصابته في الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لمدة تجاوزت السنة، ما بين شهري أكتوبر 2023 و2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف للركبة اليسرى، خلال مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي، بتصفيات كأس العالم 2026، حيث أجرى عملية جراحية في بلاده، قبل أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، لأكثر من سنة، فيما عاد للمشاركة خلال الموسم الجاري في بطولة دوري النخبة الآسيوية، قبل أن يعاني من إصابة جديدة بتمزق في العضلة الخلفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال نيمار، عبر المسلسل الوثائقي حول الدوري السعودي على منصة (نتفليكس)، إن هناك أيامًا كان يستيقظ فيها مثقلًا برغبة عارمة في الاستسلام، مضيفًا "منذ البداية، كل ما أخشاه أن أصاب في ركبتي، واليوم، ها أنا أواجه أشد مخاوفي".

وأضاف "كل رياضي يعرف جسده، وحين يتعرض لإصابة خطيرة، فإن الأمر يتبين على الفور، أعترف أني لم أشهد في مسيرتي إصابة هزت أرجائي مثل تلك الإصابة، شعرت بضيق شديد، وتملكني الإحباط خلال الشهر الأول، علمت أنها إصابة خطيرة وستطول مدة علاجها، كانت الفترة الأولى من الإصابة معقدة للغاية، في البداية، لا تشعر سوى بالألم، أردت أن أتلاشي".

واستطرد نيمار "لم أشعر سوى بالألم، أردت استرجاع قدرتي على ثني ركبتي في أسرع وقت، حتى أستطيع التحرك مجددًا، والتخلص من الألم، ولولا أن حظيت بدعم أحبائي وعائلتي وأصدقائي لشقّت عليّ العودة بعد إصابتي؛ لأنها تعبث بعقلي وجسدي، ولم أعد في العشرين من عمري، بل كنت في الحادية والثلاثين، مدين للكثير من أصدقائي وعائلتي، وأطفالي الذين يمدّونني بالدعم كل يوم".

GOAL

وتحدث نجم الهلال عن رضيعته، قائلًا "سعدت جدًا بطفلتي الجديدة، كانت ولدت لتوّها وعمرها شهر، كنت أشعر بسعادة بالغة، ثم كسرتها الإصابة، والشيء الإيجابي في إصابتي أني استطعت البقاء إلى جوارها كل يوم تقريبًا، لقد كانت هي ملاذي الآمن".