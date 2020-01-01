أرتيتا يكشف تفاصيل أيام الحجر الصحي وتجربته مع كورونا

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يكشف عن تفاصيل تجربته مع فيروس كورونا بعد تحسن حالته الصحية.

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن تفاصيل تجربته الأخيرة مع فيروس كورونا بعدما تحسنت حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نجم أرسنال المعتزل والمدرب المساعد السابق في مانشستر سيتي، وأكد خلالها أنه عاش ساعات في غاية الصعوبة.

وقال أرتيتا: "أنا أشعر أنني بخير، لقد تحسنت كثيرًا عما كنت عليه قبل ذلك، لقد أخذ الأمر ثلاثة أو أربعة أيام بالنسبة لي حتى أبدأ أشعر بالتحسن".

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وأضاف: "الآن لدي المزيد من الطاقة وبدأت الأعراض في الانتهاء والانحسار، في الواقع أشعر أنني في حال جيد للغاية بالوقت الحالي".

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وأردف: "كل شيء كان سريعًا للغاية، بعد ظهر الثلاثاء لم أكن أشعر أنني بخير وذهبت للطبيب لكنه لم يكن هناك، اتصلت بعد ذلك بمجلس الإدارة بعد التدريبات، وأخبروني أن رئيس أولمبياكوس مصاب وأن كل من اختلط به في خطر فأخبرتهم بما أشعر به".

وأكمل: "لم أكن أستطيع أن أصمت وأعرض المزيد من الأشخاص للخطر، لقد كانت لدينا مباراة بعد ساعات فقط أمام مانشستر سيتي".

وأردف: "خضعت للفحص يوم الأربعاء والنتيجة ظهرت الجمعة، وكل من اختلط بي دخل الحجر الصحي وبعد ذلك كل المباريات تم تعليقها".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد أعلن الأمس عن استمرار تعليق النشاط الرياضي في كل الفرق بسبب الفيروس الخطير الذي انتشر بشكل مريع في الأسابيع الماضية.