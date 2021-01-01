أرتيتا يثير الغموض حول إصابة أوديجارد

النرويجي يغيب عن آرسنال في مرحلة صعبة

أثار ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الجدل حول إصابة مارتين أوديجارد، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف النادي الإنجليزي.

أوديجارد غاب عن لقاء آرسنال، أمس، الخميس، ضد سلافيا براج في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويأتي ذلك بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل، تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب النرويجي، وتفاقمت خلال مواجهة ليفربول مطلع هذا الأسبوع.

أرتيتا قال عن موقف اللاعب:"لا أعلم متى يعود أوديجارد للفريق مرة أخرى".

وأضاف:"لم يكن قادرًا على التدرب اليوم، ومن المتوقع غيابه المباراة القادمة وربما مباراة أخرى، لا نعلم حتى الآن".

ويعني بذلك حديث أرتيتا غياب اللاعب عن مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل، وربما لا يشارك في إياب دور الثمانية أمام سلافيا براج التشيكي.

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وهو ما يضعف حظوظ المدفعجية كثيرًا في تعويض تعادله على ملعبه بهدف لكل فريق، بسبب هبوط مستوى العديد من اللاعبين في خط الهجوم، وغياب الظهير الأيسر كيران تيرني لمدة 6 أسابيع.