أرتيتا: محبط وأتحمل مسؤولية خسارة آرسنال أمام أستون فيلا

قدمنا مباراة سيئة للغاية..

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن إحباطه الكبير من هزيمة فريقه الثقيلة على يد أستون فيلا، في الوقت الذي أكد فيه أن المسؤولية بالكامل تقع على عاتقه.

وكان آرسنال قد مُنيِّت شباكه بثلاثية نظيفة على يد أستون فيلا في قلب ملعب الإمارات، وهي الهزيمة الرابعة التي تتلقاها كتيبة أرتيتا هذا الموسم والثانية في لندن.

المدرب الإسباني انتقد الأداء والوجه الذي ظهر به فريقه، لكنه رفض تحميل لاعبيه مسؤولية الهزيمة واعتبر أن الأمر برمته يعود إليه.

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أرتيتا قال للصحافة "في البداية أهنئ أستون فيلا على الطريقة التي لعبوا بها والانتصار، بعد ذلك قدمنا أداءً دون المستوى، وأقولها بوضوح أنها المرة الأولى التي رأيت أننا لا نلعب كفريق".

كما أضاف "أنا أتحمل المسؤولية كاملة، لم نبدأ بشكل جيد بما فيه الكفاية، أفلتنا من الهدف الأول من خلال تقنية الفيديو، ولكن بعد ذلك خسرنا جميع المنافسات والمبارزات الفردية والجماعية".

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وتابع "عندما صنعنا الفرص لم نسجل الكرة في الشباك، إنه مزيج سيئ جدًا، تركنا مساحات وفي الهجمات المرتدة لهم ظهرنا في حالة سيئة وشكلوا هم الخطورة".

وأردف "أنا أتحمل المسؤولية، أنا مسؤول عن جعل هذا الفريق يؤدي على أرض الملعب واليوم لم نكن فريقًا وهذه وظيفتي ولهذا السبب أنا أقف هنا".

وأتم "إنه إحباط، عندما يظهر شيء من هذا القبيل (الخسارة)، يكون من الصعب التعامل معه ولكن في اللحظة الصعبة نتعلم أكثر من الإيجابية ولنرى كيف نتفاعل".

يذكر أن آرسنال يأتي في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن المتصدر ليستر سيتي.