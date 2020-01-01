أرتيتا: خطتنا لفترة الانتقالات القادمة قد تتغير

خطة أرتيتا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة قد تتغير

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال بصعوبة الوضع المالي للنادي الحالي، بسبب الابتعاد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات.

وخسر أرسنال 27.1 مليون جنيه إسترليني، بسبب الضرائب الواقعة عليه منذ موسم 2018/19.

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وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "الأضرار الناتجة من عدم وجود النادي في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، كبيرة للغاية".

وواصل: "من الناحية المالية، سيكون هناك تأثيرات كبيرة نحن نعتمد بشكل كبير على الوجود في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لذلك علينا سيتوجب علينا اتخاذ قرارات بطريقة أو أخرى اعتماداً على السيناريو الذي سنجد أنفسنا فيه، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".

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وتابع: "سيكون لدينا خطة واضحة لما نريد القيام به اعتماد على البطولة التي نشارك بها، سيكون الأمر صعباً ولكن هذا هو الوضع الحالي".

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن أرسنال سيكون مضطراً لبيع عدد من لاعبيه للتوفير ميزانية خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويحتل أرسنال حالياً المركز التاسع في البريميرليج، وبفارق ثمان نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.