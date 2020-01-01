أرتيتا: أشعر بخيبة أمل كبيرة

أرسنال يفشل في الفوز من جديد.. فكيف علق أرتيتا؟

قال المدرب الإسباني مايكل أرتيتيا المدير الفني لنادي أرسنال إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة في الوقت الحالي بعد خسارة نقطتين في مواجهة اليوم.

وسقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام ضيفه شيفلد يونايتد حينما انتهت مواجهتهما في ملعب الإمارات بالتعادل بهدف لمثله.

وبذلك فشل أرسنال في تحقيق انتصار جديد مع مدربه مايكل أرتيتا الذي يبدأ بداية متعثرة على مستوى النتائج رغم وضوح لمسته منذ المباراة الأولى.

وعقب المباراة أكد مايكل أرتيتا أن التعادل في مباراة اليوم بمثابة خسارة نقطتين، مؤكدًا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لهذا السبب، ومركدًا رغبته في تحسن النتائج خلال المواجهات المقبلة.

وحول اللياقة البدنية قال: "أعتقد أن جميع اللاعبين حاولوا بجد حتى الدقيقة الأخيرة وقدموا جهدًا كبيرًا من أجل تحقيق الفوز ولكن ذلك لم يكن من نصيبنا في النهاية"

وأضاف: "هناك تاريخ طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز من المباريات التي تحمل سيناريو مشابهًا لما حدث في مواجهتنا أمام شيفلد يونايتد اليوم"

وتابع: "لقد وقعت إصابة نيلسون في التدريبات وحالته لا تبدو مطمئنة، ولكننا نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام خلال الفترة المقبلة وأن يعود سريعًا"

مايك دين: لا أبالي بالنقد السلبي وهذه مباراتي التاريخية

وبذلك التعادل والنقطة التي حققها اليوم وصل أرسنال إلى النقطة رقم 29 محتلًا بها المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.