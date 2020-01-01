أرتور يخضع لبرشلونة ويعود للتفاوض

خوفًا من العقاب..

أكدت صحيفة "ماركا" أن أرتور ميلو سيعود إلى برشلونة خلال الـ24 ساعة القادمين من أجل التفاوض حول إنهاء عقده مع النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد أتمم اتفاقه مع يوفنتوس على استبدال أرتور بميراليم بيانيتش بدايةً من الموسم المقبل مع دفع البيانكونيري لـ10 ملايين يورو إضافية.

وبعد نهاية الموسم المحلي في إسبانيا تحصل لاعبو البرسا على راحة لمدة أسبوع ثم عادوا استعدادًا لمنافسات دوري أبطال أوروبا، غير أن أرتور لم يعد مطلقًا من البرازيل.

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تعليل أرتور لعدم عودته كان واضحًا بأنه لا يريد أن يرتدي قميص برشلونة ثانيةً بعدما تمت معاملته بصورة سيئة للغاية تصل إلى حد الإجبار على الرحيل رغم محاولاته المستميتة للاستمرار بكامب نو.

ما حدث جعل جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يخرج إلى الصحافة ويؤكد أنه غرامات كثيرة ستوقع على اللاعب واتهمه بعدم الاحترافية.

في نهاية المطاف، صاحب الـ23 عامًا سيعود إلى كتالونيا للتناقش مع الإدارة حول الأمر والوصول إلى حل وسط، لكن الواضح أن رغبته لازالت نفسها وهي ألا يلعب للنادي الذي قلل منه مرة أخرى.

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برشلونة سيخوض مباراة أمام نابولي يوم السبت في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، كان من المفترض أن يكون أرتور جزءًا من كتيبة زملاء ميسي فيها، إلا أن تمرده حرم البلوجرانا منه حتى ولو على دكة البدلاء في كل المتبقي من البطولة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن أرتور لم يلعب ولو دقيقة واحدة بعد إتمام اتفاقه مع يوفنتوس بينما على الجهة الأخرى لا يزال ميراليم بيانيتش رقعة أساسية في كتيبة ماوريتسيو ساري وخاض أغلب مباريات اليوفي في الفترة الأخيرة.

كما تجدر الإشارة إلى كيكي سيتيين كان أحد أهم أسباب رحيل أرتور بعدما أكد في أكثر من مناسبة على أنه لا دور له في فريقه، بجانب الهدف الرئيسي من رحيله وهو تحسين الموازنة قبل نهاية شهر يونيو الماضي.