أرتور: كل من في برشلونة يتمنى عودة نيمار

تعرف على تصريحات أرتور ميلو حول إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة

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أكد أرتور ميلو، لاعب برشلونة، رغبة الجميع في كتالونيا عودة نيمار دا سيلفا إلى الفريق مرة أخرى بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد في ضم نيمار في تبادل مع لوكا مودريتش بجانب مقابل مادي.

وقال آرتور في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أي لاعب يتواجد في منتصف الملعب بنادي برشلونة عليه أن يمتلك مهارات خاصة. لدينا العديد من اللاعبين المميزين وقرار المشاركة بيد المدرب".

وتابع: "مستقبل فيليبي كوتينيو بيده فقط، عليه أن يتحدث أولا مع عائلته وأن يكون سعيدًا لو استمر . أعتقد انّه سعيد وأتمتى بقائه كما أنّه يعمل بجد ولديه كل المقومات للعب مع الفريق الكتالوني".

وبالانتقال للحديث عن نيمار، واصل صاحب الـ 22 عامًا: "لم أتحدث معه حول هذا الأمر فلا أحب أن أزعج نفسي بهذه الأمور ولا أعرف إن كان قادمًا لبرشلونة من عدمه ولكن دعونا ننتظر".

وأوضح: "أنا ومشجعو برشلونة والفريق يتمنى عودته دون شك، لقد استمتعت باللعب بجواره في المنتخب ولكن كما قال جيرارد بيكيه نحن لا نعرف شيئًا عن خططه. كصديق، أتمنى له التوفيق في أي مكان بالعالم".

واختتم: "موسمي الأول في برشلونة كان جيدًا وتعلمت الكثير وسوف أقدم الأفضل في الفترة المقبلة. نجحت في تحقيق بطولة كوبا أمريكا رغم مواجهة فرق قوية وهذا يمنحني ثقة أكبر وأعتقد أن حالتي البدنية جيدة وهدفي تحقيق جميع البطولات الممكنة رغم صعوبة المهمة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حول إعادة نيمار في صفقة تبادلية ولكن باريس سان جيرمان رفض.