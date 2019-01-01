أربيلوا: أعد الأيام حتى اعتزال ميسي، وأتمنى خسارة برشلونة

لاعب ريال مدريد السابق يتحدث بصراحة عن مشاعره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عبر ألفارو أربيلوا عن مشاعره الحقيقية تجاه برشلونة بتمني خسارة الفريق أي تدريب يخوضه! مؤكدًا أنه لا يستمتع أبدًا ولن يفعل بأداء النجم ليونيل ميسي.

لاعب ريال مدريد السابق قال عن مشاعره تجاه البارسا "أنا لست ضد برشلونة، لكني أريده أن يخسر دائمًا لأن ذلك يصب في صالح ريال مدريد. مشجعو الريال ليسوا ضد البارسا، لكن آمل أن يخسروا في تدريب الغد. هل أريدهم ألا يتأهلوا في دوري الأبطال؟ نعم، لأن هذا يعني منافسة أسهل للريال".

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أضاف حول رؤيته لنجم الفريق الكتالوني "أحترم برشلونة كثيرًا، هم فريق عظيم بلاعبين كبار مثل ميسي. هو لاعب ممتاز جدًا، لكني لم أكن قادرًا أبدًا على الاستمتاع به ولا أظن أنني سأستمتع به مستقبلًا. أتمنى ألا ينال وقتًا طويلًا حتى يعتزل، أعد الأيام حتى تلك اللحظة".

يُذكر أن ريال مدريد سيستضيف برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في 27 فبراير القادم على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، وقد انتهى لقاء الذهاب في كامب نو بالتعادل 1-1، ويتصارع الناديان كذلك على لقب الليجا، إذ يتصدر البارسا جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن منافسه اللدود.