أربيلوا: ريال مدريد لا يحتاج مبابي ولا نيمار

أربيلوا يتحدث عن ريال مدريد ومستقبله مع زيدان وسط الحديث عن ضم هازارد ومبابي ونيمار وكين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ألفارو أربيلو نجم ريال مدريد السابق إن الفريق الملكي لا يحتاج للتعاقد مع جالاكتيكوس مرة أخرى من أجل التطور.

وكان ريال مدريد قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالعديد من الأسماء والتي جاء على رأسها إيدين هازارد وكيليان مبابي ونيمار.

وحول ذلك، رأى ألفارو أربيلوا أنه لا حاجة للبحث عن لاعب من هؤلاء من أجل إعادة ريال مدريد إلى الطريق الصحيح.

وقال أربيلوا: أرى فريقًا لا يحتاج إلى تحسين، خارج ريال مدريد لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين هم أفضل ممن داخل النادي الآن"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "كلمة ثورة إحلال وتجديد لا أراها مناسبة، هذا الفريق فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات من أصل آخر 5 نسخ"

وتابع: "جاريث بيل عانى من بعض المشاكل ولكنه ليس لاعبًا سيئًا، إيسكو أيضًا وأسينسيو وجميع من مرون بفترات فراغ مؤخرًا هم في الأصل لاعبين كبار"

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يذكر أن ألفارو أربيلوا كان قد أكد من قبل أن الفريق الملكي لا يحتاج للتعاقد مع نيمار، حين تم الحديث عن ذلك خلال الصيف الماضي.