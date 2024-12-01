قد تتخطى 30 مليون يورو .. الكشف عن أرباح الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

تعرف على الأرباح المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في مونديال الأندية

تقام يوم الخميس المقبل في ميامي قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن اكتمل عدد الأندية التي ستشارك والبالغ عددها 32، بتتويج نادي بوتافوجو البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس، لتظهر بعض التقديرات حول الأرباح المحتملة للأندية المشاركة.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن أن الأندية المشاركة ستحصل على مبلغ ثابت كحد أدنى في مونديال الأندية، بالإضافة إلى حصص مالية متعلقة بالتصنيف العالمي، وقاعدة المشجعين لكل فريق.

وتُشير التقديرات الأولية إلى أن أندية أوروبية كبرى مثل يوفنتوس وإنتر وبوروسيا دورتموند، سيحصلون على ما لا يقل عن 18 مليون يورو، مع العلم أنه سيتم استخدام جزء من هذا المبلغ لتغطية تكاليف الانتقالات والإقامة والطعام، والتي قد تصل إلى عدة ملايين.

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وأضافت الصحيفة أن آلية الجوائز ستعتمد على آلية مشابهة في دوري أبطال أوروبا، إذ ستُمنح مكافآت بناءً على النقاط التي يجمعها الفريق في دور المجموعات، والتقدم في الأدوار الإقصائية، على سبيل المثال، قد يصل العائد للفريق المتأهل إلى دور الـ16 إلى حوالي من 25 إلى 30 مليون يورو.

وتسعى الفيفا لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.

ويمثل الكرة العربية في مونديال الأندية 2025 5 فرق وهم: "الهلال، العين الإماراتي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي".