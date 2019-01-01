أدريان: كنت أرغب في النوم مع كأس السوبر الأوروبي

الحارس الإسباني يعبر عن فرحته بأول ألقابه الأوروبية بطريقة جديدة

بلال محمد فيسبوك تويتر

اعترف الإسباني أدريان، حارس مرمى ليفربول أنه كان يود النوم مع كأس السوبر الأوروبي، من شدة سعادته بعد الفوز علي تشيلسي.

وساهم أدريان في فوز فريقه ببطولة السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، عندما تصدى الحارس الإسباني للركلة الأخيرة.

وقال الحارس الأندلسي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "بعد أسبوع من انضمامي للفريق لعبت السوبر الأوروبي وحصلت علي هذا الشعور الرائع".

وواصل: "كنا نتناول العشاء مع الشباب عقب المباراة وتحدثت مع ميلنر وقال لي حسنًا هل تود أن تأخذ الكأس معك، فأجبته سوف أنام معه، أنا أكثر من سعيد للنوم معه".

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وتابع: "نحن نلعب كرة لنعيش هذه اللحظات، يجب أن نستمتع بلحظاتنا الجيدة في حياتنا المهنية، يجب أن نحصل عليها مع عائلاتنا وأصدقائنا وجمهورنا".

ويحرس أدريان مرمى بطل أوروبا، في الفترة الحالية بعد إصابة أليسون في افتتاحية الدوري الإنجليزي أمام نوريتش.