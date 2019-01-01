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هل يُعوض الإنتر جاليارديني من ليستر سيتي؟

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الأمر مازال في مرحلة التفكير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى فيورنتينا لضم روبيرتو جاليارديني من الإنتر خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وفي حال حدث هذا قد يتجه النيرادزوري لتعويضه من ليستر سيتي.

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ويتنافس الفيولا مع تورينو على ضم لاعب الوسط الإيطالي الذي لم يعد يلعب كثيرًا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي في ملعب سان سيرو، لكن قناة سكاي سبورت أفادت أن الإنتر واللاعب لا يبدو أنهما مرحبان كثيرًا بتلك الخطوة.

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القناة الإيطالية أوضحت أن أدريان سيلفا متوسط ميدان ليستر سيتي معروض على النادي الإيطالي لتعويض جاليارديني في حال التخلي عنه، لكنها أشارت كذلك لعدم اقتناع الإنتر والمدرب سباليتي باللاعب رغم أنه كان أحد أفراد المنتخب البرتغالي المتوج بكأس أوروبا عام 2016.

يُذكر أن سيلفا صاحب الـ29 عامًا انضم صيف 2017  للنادي الإنجليزي قادمًا من سبورتينج لشبونه مقابل 22 مليون يورو، لكنه لم يلعب سوى 19 مباراة مع الفريق في كافة البطولات، وهذا الموسم لم يظهر في البريميرليج سوى في مباراتين.

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