أدريان: الصبر منحني الانضمام للنادي الأفضل

أدريان يتحدث عن رحلته إلى ليفربول

قال الحارس الإسباني أدريان حارس مرمى نادي ليفربول الحالي إن الصبر منحه فرصة الانضمام إلى أفضل نادٍ في العالم.

وكان أدريان قد انضم إلى الريدز في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية ليمنحه القدر فرصة المشاركة أساسيًا بعد إصابة أليسون ليعرفه العالم بعدما كان في طي النسيان.

وحول ذلك، قال أدريان إن القدر ساعده ليصبح حارس مرمى أفضل فريق في العالم حاليًا، مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تأتي بالصدفة أو بفعل الحظ.

وأضاف: "نحن لاعبون كرة قدم ولا نعرف أين سنكون في الموسم المقبل، الجميع كذلك حتى وإن امتلك عقدًا يمتد مع أحد الأندية لسنوات قادمة"

وتابع: "هذا يجعلنا مجبرون على التأكد من أننا سعداء بالعمل الذي نقوم به حتى لا نخسر كل شيء، وأنا من هذا المنطلق اتخذ كل قراراتي بنفسي"

وأردف: "لقد كا صيفًا طويلًا مع العديد من المفاوضات مع الأندية الإسبانية، تلك التي اتصلت بي لأنني كنت لاعبًا حرًا، لكن الصبر الذي تحليت به كان القرار الصحيح في هذا الوضع"

وأكد: "الصبر جعلني أتخذ القرار الأمثل بالانضمام إلى ليفربول، النادي الأفضل اتصل بي فحينها أدركت أنها لحظة القرار، وأنا هنا الآن وأستمتع بهذه اللحظة"

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يذكر أن أدريان كان الحارس الأساسي لليفربول في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني وتصدى للركلة الأخيرة ليعلن تتويج الريدز باللقب ويحصل على حظه من الأضواء أخيرًا.