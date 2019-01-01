أداما تراوري: لا أُمانع اللعب لريال مدريد

رغم كونه من أبناء اللامسيا..

أكد أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون، على أنه لا يُمانع أن يرتدي قميص ريال مدريد في المستقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يسعى أولًا أن يكون الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تراوري هو واحد من أبناء أكاديمية اللامسيا في برشلونة، لكنه غادر بعد نشوب أزمة بينه وبين المسؤولين، ويظهر حاليًا بصورة أكثر من رائعة مع كتيبة نونو سانتو جعلته من أبرز اللاعبين بالبريميرليج هذا الموسم.

اللاعب الذي لم يحدد مستقبله الدولي بعد ما بين الانضمام إلى منتخب مالي أو منتخب إسبانيا، تحدث للصحافة وقال "إذا كان ينبغي عليّ الذهاب إلى ريال مدريد، فسأذهب.".

كما أضاف "غادرت برشلونة وحدث سوء فهم بين الطرفين، ولكن ما حدث حينها لم يكن الأفضل، أُفضِّل أن احتفظ بالقصة كاملة إلى نفسي.".

إيريكسن وبيل وكافاني - صفقات متوقع حدوثها في يناير

وأردف بقوله "العودة إلى إسبانيا؟ نعم لم لا؟ ولكنني وعدت بأن أكون واحدًا من الأفضل في إنجلترا أولًا.".

أما عن تكوينه العضلي المميز للغاية، فقال "لا أتدرب بأوزان ثقيلة، أعلم أنه من الصعب تصديق هذا، إن الأمر وراثي، أمارس الرياضة ولكنني أكتسب العضلات سريعًا.".

الجدير بالذكر أن تراوري البالغ من العمر 23 عامًا سجّل 4 أهداف هذا الموسم وصنع مثلهم خلال مشاركته في البريميرليج، وقد بلغ ذروة تألقه أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، عندما سجّل هدفًا وصنع آخر خلال فوز فريقه على كتيبة بيب جوارديولا بثلاثية لهدفين.