أخيرًا.. يايا توريه ينفي "عنصرية" جوارديولا ويعتذر له

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كشف يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي السابق، أنه أرسل رسالة اعتذار لبيب جوارديولا عما قاله عنه بشأن عنصريته تجاه اللاعبين الأفارقة.

وكان توريه في 2018 قد خرج بتصريحات نارية هاجم فيها المدرب الكتالوني وشدد على عنصريته تجاه الأفارقة كما فعل معه في برشلونة ومانشستر سيتي.

الآن يحاول الدولي الإيفواري الذي يُعد من أساطير مانشستر سيتي أن يحسن العلاقة مع جوارديولا، بالتأكيد على أن ما قاله لم يكن موفقًا على الإطلاق.

توريه في تصريحات لشبكة دايلي ستار قال "تلك المقابلة كانت خطئي الكبير والفادح، عندما تمنح صوتك وثقتك إلى شخص ما، فبإمكانه تحريفه".

كما أضاف "كنت أعلم أن بعض أعضاء النادي لم يكونوا سعداء، لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا لمحاولة التواصل مع بعض الأشخاص المهمين هناك (جوارديولا) للاعتذار ولكن لم يكن لدي أي رد".

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وأتم "أريد السلام، لا أريد هذه القسوة طوال الوقت، من أجل النادي ومن أجل الجماهير يجب في بعض الأحيان أن تسوى الأمور بطريقة صحيحة، كنت على اتصال بالبعض هنا".

الجدير بالذكر أن توريه رحل عن مانشستر سيتي عام 2018 بعد مسيرة من التألق في ملعب الاتحاد، والآن قد أشهر اعتزاله ممارسة كرة القدم بعد تجربة أخيرة في الصين.